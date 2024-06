Vertrag bis 2026 Schalke 04 verpflichtet Ex-Nationalspieler Amin Younes

Gelsenkirchen · Amin Younes ist in seiner Karriere viel herumgekommen. In der kommenden Saison will der frühere deutsche Nationalspieler und Ex-Borussia-Profi in der 2. Bundesliga für Furore sorgen – beim FC Schalke 04.

05.06.2024 , 10:50 Uhr

Amin Younes in Aktion. Der FC Schalke 04 hat den früheren deutschen Nationalspieler Younes unter Vertrag genommen. Foto: dpa/Federico Gambarini

(SID/dpa)