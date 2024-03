Nach fast drei Jahren im Klub Schalke 04 trennt sich von Ex-Sportdirektor Hechelmann

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat sich mit sofortiger Wirkung vom ehemaligen Sportdirektor André Hechelmann getrennt. Das gab der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch nach einem nach eigener Aussage „offenen und guten Dialog“ bekannt. Nach dem Einstieg von Marc Wilmots als neuem Sportchef des Revierclubs war der 39 Jahre alte Hechelmann auf die Position des Technischen Direktors gerückt. Schalke will einen Nachfolger verpflichten. Ob dieser indes in derselben Funktion arbeitet, ist noch unklar.