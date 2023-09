Laut „Sport Bild“ Ralf Fährmann nach Torwartstreit nicht im Schalke-Kader

Von dieser Kritik zeigte sich Reis unbeeindruckt. „Es gibt daraus keinen Gewinner. Ich habe die Aufgabe, die Mannschaft auf Wehen vorzubereiten, da ist das nicht förderlich“, meinte der Coach am Donnerstag. Er setzt darauf, „am Samstag gemeinsam möglichst drei Punkte mitzunehmen, um dieses Thema, das jetzt aufgepoppt ist, vergessen zu machen“. Auch Müllers Berater Dirk Pietroschinsky reagierte verstimmt: „Im Endeffekt versucht hier ein Berater durch Druck in der Öffentlichkeit Unruhe in den Verein zu bringen, um seine Interessen über die des Vereins zu stellen. Eine mehr als fragliche Vorgehensweise.“