Vor Top-Spiel gegen HSV : Positiver Corona-Test bei Schalke 04 – Training abgesagt

Eine Ansicht der Schalker Veltins-Arena aus der Luft (Archivfoto). Foto: dpa/Guido Kirchner

Gelsenkirchen Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat das Training am Montag abgesagt, nachdem es beim Corona-Schnelltest am Morgen innerhalb der Mannschaft ein positives Ergebnis gegeben hatte. Am Freitag eröffnet Schalke gegen den Hamburger SV die Zweitliga-Saison.

Nur wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga ist ein Profi des FC Schalke 04 beim täglichen Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Revierclub am Montagvormittag mitteilte, wurde das für den Nachmittag angesetzte Training deshalb abgesagt. Die Austragung der Auftaktpartie gegen den Hamburger SV am Freitag sei aber „aktuell nicht gefährdet“.

Der namentlich nicht genannte Spieler hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Das Resultat des PCR-Tests steht noch aus. Alle weiteren Schnelltests fielen negativ aus. „Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Dr. Patrick Ingelfinger wird mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und weiteren zuständigen Behörden in Kontakt treten, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten. Schalke 04 wird selbstverständlich alle Anordnungen der Behörden umgehend und vollständig umsetzen“, hieß es in der Mitteilung.

