Zum fünften Mal Funkel geht mit Pokalfinal-Erfahrung ins Endspiel

Lange Zeit sah es so aus, als könnte Funkel in seinem ersten Finalanlauf als Trainer die Trophäe in die Höhe stemmen. Nach 20 Minuten erzielte der MSV durch Bachirou Salou das 1:0. So ging es auch in die Pause. Erst nach 70 Minuten köpfte der Münchener Markus Babbel die Kugel zum 1:1 über die Linie. Erst kurz vor Ende sorgte Mario Basler mit einem Freistoß der Münchener für die Entscheidung. „Ein Glückstor!“, kommentiert Funkel die Situation. „Aber so ist das eben in Finals, oft entscheiden Zufälle über Sieg und Niederlage“.