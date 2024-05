Funkel-Nachfolger gefunden Markus Anfang wird FCK-Trainer

Beim FCK setzt sich Anfang auf einen heißen Stuhl. Die Roten Teufel haben in der abgelaufenen Spielzeit in Dirk Schuster, Dimitrios Grammozis und Funkel gleich drei Trainer verschlissen. Hengen wurde in der Vergangenheit immer wieder für seine fehlende Geduld mit den Übungsleitern kritisiert - Anfang schreckte das nicht ab.