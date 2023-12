Schuster-Nachfolger Dimitrios Grammozis neuer Trainer in Kaiserslautern

Grammozis wird schon am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Nürnberg (18.00 Uhr/ARD und Sky) sein Debüt feiern. Vorgestellt wird der neue Coach am Montag. Die Lauterer hatten am Samstagabend eine 1:4-Niederlage beim 1. FC Magdeburg kassiert und sind nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ins untere Tabellen-Mittelfeld abgerutscht.