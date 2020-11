3. Liga : Ingolstadt erobert Tabellenspitze

Frankfurt Der FC Ingolstadt hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Schanzer gewannen dank einer starken ersten Halbzeit 4:1 (3:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Der 1. FC Saarbrücken und 1860 München könnten am Samstag wieder an Tabellenführer Ingolstadt vorbeiziehen, das Spiel des dritten Verfolgers Hansa Rostock wurde aufgrund von Coronafällen in der Mannschaft abgesagt.