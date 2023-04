Nach Niederlage bei Manchester Warum Tuchel weiter auf Upamecano setzen sollte

So schwach das Spiel des Abwehr-Talentes auch war, was nach der Abfertigung in Manchester auf den 24-jährigen Franzosen einprasselte ist durch gar nichts zu rechtfertigen. Mehrere Nutzer kommentierten rassistisch unter dem letzten Instagram-Bild auf dem Profil des Bayern-Innenverteidigers. Das N-Wort, Affen-Emojis und Wünsche, doch bitte nach Afrika zurückzugehen, musste Dayot Upamecano dort über sich ergehen lassen. Dass die Emotionen bei so manchem Bayern-Fan nach der deutlichen Schlappe hochkochten, ist durchaus verständlich. Einen einzigen Spieler dafür verantwortlich zu machen und diesen grundlos auf niederste Art und Weise zu beleidigen, legt aber erneut den geistigen Horizont einer – zum Glück – kleinen Minderheit von Fans offen.