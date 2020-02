Topspiel gegen RB Leipzig : Bayern will aus dem Hoffenheim-Spiel die Lehren ziehen

Fingerzeig für die Mannschaft: Bayerns Stürmer Thomas Müller. Foto: dpa/Matthias Balk

München Im Spitzenspiel gegen RB Leipzig kann der FC Bayern München bei einem Sieg davonziehen. Leipzig richtet sich in der Rolle des Außenseiters ein.

Von Robert Peters

Bei Bayern München hat der Sachverständigenrat getagt. Dessen natürlicher Sprecher ist der aus inzwischen unerfindlichen Gründen ehemalige Nationalspieler Thomas Müller. Und er fasste die Erkenntnisse aus den Kabinengesprächen nach dem zittrigen 4:3 im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim wie folgt zusammen: „Wenn wir zu selbstsicher sind, wenn wir diese Meter nicht mehr machen, dann kann so etwas passieren. Schön zu sehen, denn dadurch ist man angehalten, sich auf das zu besinnen, was einen stark macht. Das werden wir umsetzen.“ Und das sollte dem Gegner im Spitzenspiel der Bundesliga (Sonntag, 18 Uhr) zu denken geben.

In zweifacher Hinsicht. Erstens ist RB Leipzig durch eine verblüffende Schwächephase von der Tabellenführung abgekommen. Der Herbstmeister liegt plötzlich einen Punkt hinter den Bayern, die am Sonntag Hausrecht genießen und im Fall eines Sieges davonziehen können. Deshalb werden die Leipziger eine Halbzeit lang beim Pokalspiel der Münchner grausigen Anschauungsunterricht genommen haben. Sie erlebten, wie es gehen kann, wenn der Titelverteidiger es allen zeigen will. Hoffenheim kam trotz Führung vor der Pause beinahe bildschön unter die Räder, weil die Bayern ohne Unterlass aufs Tor rannten, die vielgerühmten Räume schlossen und derart lustvoll attackierten, dass dem Gast überhaupt keine Luft blieb. Das war dann wohl ordnungsgemäße Besinnung auf „das, was einen stark macht“, wie der Sachverständige Müller feststellte.

Dieser Auftritt hat Eindruck hinterlassen, sicher auch auf die Leipziger. Doch (zweitens) nicht weniger eindrucksvoll war der Anfall von Überheblichkeit, der die Münchner nach der Pause erfasste. Die Abstände zwischen angreifenden Bayern und ballführenden Hoffenheimern wurden größer, die Ballverluste zahlreicher (Tennisspieler würden von unerzwungenen Fehlern sprechen), und die Abspielfehler im Aufbau in Tateinheit mit einer allzu locker nach vorn orientierten Formation brachten den Gegner der Bayern so richtig ins Spiel.

So wünschen sich das die Leipziger am Sonntag. Denn ein derartiges Verhalten passt ihnen wunderbar in die grundsätzliche Spielanlage. Sie werden sich bestimmt nicht zweimal bitten lassen, wenn die Bayern den Arroganz-Gang einlegen.

Das wiederum scheint dem Favoriten bewusst zu sein. Dafür spricht jedenfalls die Auskunft eines weiteren Sachverständigen, Joshua Kimmich. Die zweite Hälfte im Pokal habe „gezeigt, dass es schnell in eine andere Richtung geht, wenn wir nicht am Limit spielen. Wir müssen gegen jeden Gegner konzentriert bleiben“, sagte er.

Vermutlich gilt diese Forderung vor allem für Spitzenspiele und ganz besonders für dieses, in dem der Serienmeister die Kräfteverhältnisse erneut so zurechtrücken kann, wie er sie sich vorstellt. „Die Mannschaft“, sagte ihr Trainer Hansi Flick, „hat zuletzt ihre enormen Stärken gezeigt und Platz eins wieder erreicht.“ Von einem vorentscheidenden Spiel will er dennoch nichts wissen. „Danach kommen noch 13 Spiele, da kann noch viel passieren“, erklärte der Coach, mit dem die Bayern den Rückweg in die Erfolgsspur gefunden haben.

Er weiß aber auch, dass der Konkurrent Leipzig bei einem Münchner Sieg ein zumindest vorerst ehemaliger Konkurrent im Meisterschaftsrennen wäre. Die Formkurve des Emporkömmlings aus Sachsen zeigt viel zu stark nach unten, als dass eine weitere Niederlage ohne Folgen bleiben könnte.

Aber das wissen die Leipziger. Sie richten sich deshalb in der weitaus angenehmeren Position des Außenseiters ein, der nichts zu verlieren hat. Trainer Julian Nagelsmann versucht sogar, die Bedeutung der Begegnung ganz bewusst klein zu reden. Nur für „die Medien ist es das allerwichtigste Spiel“, knurrte er im „Kicker“. Er glaubt das natürlich selbst nicht.

(pet)