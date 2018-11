FC Bayern München wehrt sich gegen Bericht zu Super-League-Plänen

Düsseldorf Der „Spiegel“ berichtet über angebliche Pläne der großen europäischen Klubs, eine Super League zu gründen. Es ist offenbar eine Drohkulisse in den Verhandlungen mit der Uefa über mehr Geld. Und es wäre der Abschied vom Sport.

Im Sommer hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) das Prämiensystem für die Champions League neu geregelt. Seither verdienen die großen Klubs auf dem Kontingent von Anfang an mehr als die Konkurrenten. Denn die Uefa honoriert die zurückliegenden Verdienste mit zusätzlichen Prämien, die sie nach der sogenannten Koeffizientenrangliste bemisst. Dort werden die Platzierungen der vergangenen zehn Jahre berücksichtigt. Der deutsche Meister Bayern München belegt in dieser Rangliste den dritten Platz. Das wird schon vor der ersten Ballberührung mit 33,24 Millionen Euro belohnt. Insgesamt könnten die Münchner in dieser Saison weit mehr als 100 Millionen Euro einnehmen – unabhängig von den Eintrittsgeldern.

Das finden die Bayern und die anderen europäischen Schwergewichte natürlich ziemlich gut. Und es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sie diese Form von besonderer Behandlung 2016 in den Gesprächen mit dem Champions-League-Veranstalter Uefa durch zarten Druck erstritten haben. Darüber berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ jedenfalls in seiner jüngsten Ausgabe. Er beruft sich auf Informationen der Enthüllungsplattform „Football Leaks“.

Die hätten nun ganz gern, dass sie auf Dauer im finanziellen Vorteil bleiben. Das gehört zum Wesen des Geschäfts. Um ihren Vorrang weiter abzusichern, sollen die führenden europäischen Klubs ihre Pläne von einer Super League in diesem Jahr noch einmal konkretisiert haben. Der „Spiegel“ berichtet von einer bindenden Absichtserklärung, die 16 Vereinen zur Unterschrift noch im November vorliegen soll. Darin werde die Gründung einer Super League in der Spielzeit 2021 beschlossen. Elf Vereine, unter ihnen die Bayern, behalten für 20 Jahre das Startrecht, fünf weitere, unter ihnen Borussia Dortmund, können absteigen.

So viel verdienen die deutschen Klubs in der Champions League

FC Bayern winken mehr als 100 Millionen : So viel verdienen die deutschen Klubs in der Champions League

Das führt geradewegs zur Kernfrage in dieser Diskussion um unermüdliche Geldvermehrung, Showgeschäft, zementierte wirtschaftliche Erfolgsaussichten und Teilhabe. Sie lautet: Wem gehört der Fußball? Gehört er den Fans, die ihn finanzieren, die ihm das Herz geben, die ihn zu Watzkes Kulturgut machen? Gehört er den kleinen und größeren Wirtschaftsunternehmen, die sich beschönigend noch Vereine nennen können und die an der Schraube seiner Vermarktbarkeit drehen? Gehört er den Verbänden, die ihn im Spielbetrieb organisieren?

Bislang war dieser Erfolg an sportliche Siege gekoppelt. Und dieses System hat eine innere Logik. Wer mehr gewinnt, der verdient auch mehr. Das ist sportlicher Kapitalismus. Die Großen in Europa denken zumindest im Erstellen einer Drohkulisse darüber nach, die Logik dieses Wettbewerbs in großen Teilen einfach aufzuheben. Ihnen scheint der Gedanke zu gefallen, zu einem Stichtag wirtschaftlichen Erfolg zu garantieren, der nur mit zurückliegenden Siegen untermauert wird. Das ist am Ende der Abschied vom Sport.