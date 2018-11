FC Bayern München: Trainer Pep Guardiola unterschrieb im Oktober 2015 bei Manchester City

Düsseldorf Obwohl er vertraglich noch an den Bundesligisten gebunden war, unterschrieb Trainer Pep Guardiola offenbar bereits weit früher bei Manchester City, als bisher bekannt war.

In der Bundesliga-Saison 13/14 wechselte Guardiola zum FC Bayern. 161 Spiele leitete er als Chefcoach, wurde dreimal Meister und zweimal Pokalsieger mit München. Den nun aufgetauchten Dokumenten zufolge unterzeichnete Guardiola schon am 10. Oktober 2015 den Vertrag mit dem englischen Erstligisten Manchester City, obwohl er noch bis zum Sommer 2016 an den FCB gebunden war. Erst im Januar 2016 gab der Verein die Einigung mit dem Trainer bekannt. Das Gehalt von Guardiola inklusive Bonuszahlungen beziffert der „Spiegel“ ebenfalls: In seiner ersten Saison in Manchester habe Guardiola 13,5 Millionen Pfund, im Jahr darauf 16,75 Millionen Pfund Gehalt bekommen.