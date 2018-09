FC Bayern München: Jerome Boateng und Robert Lewandowski wollen mehr Unterstützung

Kolumne Gegenpressing : Die armen Kerle

Jerome Boateng (Mitte) und Robert Lewandowski (r) wünschen sich mehr Unterstützung von ihrem Verein. Foto: REUTERS/MICHAEL DALDER

Düsseldorf Die Münchner Spitzenspieler Jerome Boateng und Robert Lewandowski sind sich einig: Ihr Verein unterstützt sie zu wenig. Und dabei hatten beide Profis im Sommer mit einem Wechsel ins Ausland geliebäugelt.

Von Robert Peters

Jerome Boateng und Robert Lewandowski sind ganz schön arme Kerle. Da hauen sie über Jahre ihre müden Knochen für ein paar Milliönchen im Monat zum Wohle des Arbeitgebers in die Mühle des Profifußballs. Und wenn sie sich dann im Sommer ganz allein (oder mit ihren Beratern) auf den Markt stellen, weil sie anderswo noch ein paar Milliönchen mehr herausschlagen wollen, findet sich der hässliche Arbeitgeber nicht bereit, öffentlich die überaus liebenswerte Persönlichkeit der Arbeitnehmer zu preisen.

Lewandowski und Boateng haben deshalb geradezu wortgleich darüber geklagt, dass der Verein Bayern München ihnen die Rückendeckung verweigere. Das sind erstaunliche Feststellungen. Lewandowski hat zum Beispiel darüber gejammert, dass niemand aus der Klubspitze ein Bekenntnis abgelegt habe, das des Mittelstürmers unschätzbaren Wert für die Münchner Mannschaft unterstreiche. Der Zeitpunkt dieser Äußerung war so bemerkenswert wie in der Regel Lewandowskis Spiel. Der Stürmer heulte nämlich tief getroffen auf, nachdem gerade der Wechsel zu Real Madrid gescheitert war. Um diesen Transfer in die Wege zu leiten, hatte der Spieler Ende Mai einen speziellen Agenten verpflichtet. Da war ihm übrigens noch nicht aufgefallen, dass er unter Missachtung durch die Münchner Bosse litt.

Der Kollege Boateng nun liebäugelte sehr mit einem Wechsel zu Paris St. Germain, das seinen sagenhaften Reichtum zu großen Teilen dem sagenhaften Reichtum des Emirs von Katar verdankt. Die jüngere Fußballgeschichte lehrt, dass dieser Wechsel ebenfalls gescheitert ist. Über die Gründe dafür wurde natürlich öffentlich spekuliert. Dabei stellte sich den kundigen Betrachtern unter anderem eine Frage in den Weg. Sie lautet: Warum ist einer der besten Verteidiger der Welt in den vergangenen, sagen wir vier, Jahren doch ein wenig von der Formkurve abgekommen, die so steil nach oben zeigte?

Die Münchner Sachverständigen im Bereich der Bayern-Führung argwöhnten, es könne zumindest zu Teilen damit zu tun haben, dass aus dem Fußballer Boateng in dieser Zeit ein hochdekorierter Geschäftsmann wurde – mit einer eigenen Brillenlinie und einer Vermarktung seiner Person in den USA, die unter europäischen Fußballern vergeblich ihresgleichen sucht. Der leise Vorwurf: Boateng kümmere sich zu wenig um sein Kerngeschäft. Auf dem Rasen hat er dieses Urteil seit der Weltmeisterschaft 2014 immer seltener widerlegen können. Vielleicht hat das auch Paris St. Germain erkannt.

Boateng ist jetzt beleidigt. Vorgeblich über seine Kluboberen, deren öffentliche Mutmaßungen von zahlreichen Experten geteilt werden. In Wirklichkeit aber darüber, dass sein Arbeitsort nun doch München bleibt. Dabei hätte er so gern seinen beruflichen Horizont erweitert, neue Menschen und eine neue Stadt kennenlernen wollen. So sagen das die Ich-AGs im großen Sport, wenn es sie drängt, irgendwo anders das Bankkonto noch ein bisschen üppiger zu befüllen. Darüber haben die Münchner Vereinsbosse übrigens nicht geredet. Taktvoll.