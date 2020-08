Krönung für Bayern-Trainer Flick : Aus Hansi wird Hans-Dieter

Hans-Dieter Flick mit dem Henkelpott. Foto: AP/Matthew Childs

Analyse München Er war zunächst nur als Übergangstrainer vorgesehen. Doch Hans-Dieter, genannt Hansi, Flick hat die Kabine des FC Bayern München mit einem einfachen Mittel für sich erobert: Er ist einfach so geblieben, wie er ist. Der Gewinn der Champions League ist die Krönung.

Irgendwie klingt das alles verdächtigt. Ein Trainer ist erfolgreich, in dem er einfach Trainer ist. Verrückt. Mitunter hat man das Gefühl, manche in dieser Branche sind mehr damit beschäftigt, sich als Trainer mit besonderen Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zu inszenieren und vergessen dabei, auch ihre Mannschaft davon zu überzeugen.

Und dann gibt es da jetzt diesen Mann, der vielleicht auch wegen des dauerhaft angehängten „i“ an den Hans gerne mal unterschätzt wurde. Hansi Flick, das stand nicht für die große Fußballweltmeisterschaft, sondern vor allem für die zweite Reihe. Ein Ergänzungstrainer, der über Jahre tapfer an der Seite von Joachim Löw bei der Nationalmannschaft stand. Selbst der Titelgewinn 2014 mit dem deutschen Team bewirkte nicht, dass eine breitere Öffentlichkeit ihn als Gelehrten in Sachen Fußball wahrgenommen hätte.

Es war vielleicht niemals einfacher für einen Trainer, eine Kabine zurückzuerobern, als für Flick im vergangenen November. Und das hat mit nur einem Satz seines Vorgängers zu tun. Niko Kovac hatte öffentlich über den Kader des FC Bayern geklagt: „Man muss auch die Spielertypen haben. Man kann nicht versuchen, mit 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn man nur 100 schafft.“ Er verglich damit die Spielweise seiner Münchner mit der des FC Liverpool. Die Spieler hatte er damit endgültig verloren. Stattdessen übernahm Flick, der bereits zu Saisonbeginn als Assistent verpflichtet worden war, zunächst für zwei Spiele. Wichtiger als die Ergebnisse waren der Führungsetage die Rückmeldungen aus der Mannschaft. Die schwärmte vom neuen Arbeitsklima. Der Spaß kehrte zurück.

Wie Flick das geschafft hat? In dem er sich nicht wichtiger nimmt als die Sache. Er hört zu und er vertraut, er gibt Spielraum, aber hat auch ganz konkrete Ideen. Er tadelt nicht öffentlich, sondern kritisiert nur im geschützten Raum. So hat er in kürzester Zeit nicht nur für einen emotionalen Umschwung in München gesorgt. Auch sportlich hat der 55-Jährige den Verein schnell wieder in die Erfolgsspur geführt.

„Der Trainer ist für die Gesamtperformance verantwortlich. Mit seinen Entscheidungen muss er das ganze Schiff auf Kurs halten, und wenn er das schafft, ist er der Größte, und wenn er das nicht schafft, ist er das schwächste Glied“, sagt Thomas Müller. „Der Trainer ist der Mann, der das Schiff auf Kurs hält. Das hat Hansi perfekt gemacht.“ Natürlich schwingt da auch bei Müller eine persönliche Genugtuung mit. Unter Kovac spielte er keine große Rolle mehr, unter Flick dagegen ist er fester Bestandteil des Teams.

Flick hat es verstanden, Müller als Gesamtkunstwerk zu schätzen. Eine Profimannschaft ist ein extrem fragiles Gebilde. Es reichen winzige Veränderungen, um erfolgreich zu werden oder zu scheitern. Flick hat die Erfahrenen für sich gewonnen, ohne die Jüngeren auszuschließen. Jeder bekommt bei ihm ausreichend Platz. „Es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, in einer Mannschaft zu spielen wie jetzt", bekundete Kapitän Neuer nach dem 1:0 im Finale der Champions League gegen Paris St. Germain.

Flick ist ein Herzensmensch. So wie man einst mit Jupp Heynckes erfolgreich war, so hofft man nun auch mit Flick auf eine möglichst lange Fortsetzung. „Danke für das, was wir in den zehn Tagen erleben durften. Ich bin ja schon lange in dem Geschäft, das war das größte Spektakel, was ich jemals erleben durfte. Ich habe selten einen verschworeneren Haufen erlebt als diese Truppe“, sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (64) bei der Party im Teamhotel. „Ich möchte mich bedanken bei euch Burschen, ihr habt das fantastisch gemacht. Wir haben eine komische Zeit erlebt in den letzten drei Monaten, Corona, ohne Zuschauer, das Stadion wäre heute mit Zuschauern explodiert.“ Und dann bat der Bayern-Chef Flick auf die Bühne und umarmte ihn. „Du bist immer so ein bescheidener Mensch“, befand Rummenigge. „Du hast einen Wahnsinnsjob gemacht, du kannst darauf stolz sein.“ Sein Vertrag ist zunächst bis 2023 verlängert worden. Gut möglich, dass nach diesem Erfolg die Laufzeit noch etwas ausgebaut wird.

Aus Hansi wird nun Hans-Dieter Flick. Und was für Ziele hat er noch beim FC Bayern nach dem Gewinn von Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League? „Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir agieren auf dem Platz als Team, dem Gegner möglichst das Leben schwermachen und immer wieder gute Angriffe fahren. Das war einfach toll. Jetzt genieße ich einfach diesen Sieg im Finale“, sagte er. „Wir gehen als Champions-League-Sieger nach Hause. Mit dem Henkelpott, wie man so schön sagt. Alles, was in der Zukunft kommt, ist jetzt erstmal hinten angestellt, weil es uns jetzt auch gut tut, wenn wir 14 Tage mal durchschnaufen können. Da habe ich dann genügend Zeit, mir Gedanken zu machen, wie es dann weitergeht.“