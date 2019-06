FC Barcelona bestätigt erstmals Kontakt zu Neymar

"Er will zurückkehren"

Barcelona Der FC Barcelona spricht mit dem brasilianischen Superstar Neymar über eine mögliche Rückkehr zu den Katalanen. Gerüchte über einen Transfer kursieren seit Wochen.

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat erstmals offiziell Kontakte zu Superstar Neymar bestätigt, über dessen Transfer von Paris St. Germain zu den Katalanen schon seit Längerem spekuliert wird. "Er will zurückkehren, man wird sehen, ob eine Einigung möglich ist", sagte Barcas Vize-Präsident Jordi Cardoner (56) bei einer Veranstaltung der Barca-Foundation am Donnerstag in Barcelona.