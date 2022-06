Kehl bremst ein : FC Augsburg wohl vor Verpflichtung von Trainer Maaßen

Kandidat in Augsburg: Enrico Maaßen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Augsburg Der FC Augsburg scheint einen Nachfolger für Markus Weinzierl gefunden zu haben. Medienberichten zufolge soll Enrico Maaßen neuer Trainer werden. Letzte Details müssen aber wohl noch geklärt werden.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementierte umgehend eine Einigung. Er sei „schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird. Ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen und erfahren, dass Augsburg Interesse an einer Verpflichtung von Enrico Maaßen hat“, sagte der Ex-Nationalspieler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Seitdem hat es exakt ein Gespräch gegeben. Von einer Einigung, geschweige denn von einem Vollzug kann Stand jetzt überhaupt keine Rede sein.“