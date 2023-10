Nach Maaßen-Trennung Das sind die Kandidaten auf den Trainerposten in Augsburg

Während vorerst der aktuelle U23-Coach Tobias Strobl die Mannschaft betreuen werde, fiel ein Name am Montag besonders häufig: Andre Breitenreiter. Jurendic kennt den 50-Jährigen bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Zürich, 2022 feierten die beiden zusammen die Meisterschaft in der Schweiz. Breitenreiter wechselte anschließend zur TSG Hoffenheim, wo er Anfang Februar freigestellt wurde.