In gegenseitigem Einvernehmen : Augsburg löst Vertrag mit Skandalprofi Caiuby auf

In gegenseitigem Einvernehmen

Caiuby betritt das Amtsgericht in Augsburg.

Beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ist das schwierige Kapitel Caiuby beendet. Der Vertrag mit dem brasilianischen Skandalprofi wurde "in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst", das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Caiuby war ursprünglich noch bis zum kommenden Sommer an den FCA gebunden, der Verein hatte den 31-Jährigen aber nach mehreren Undiszipliniertheiten schon in der vergangenen Saison suspendiert.

In der Rückrunde 2018/2019 wurde der Offensivspieler daraufhin an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich ausgeliehen. Im Sommer kehrte er zurück, Augsburgs Manager Stefan Reuter stellte allerdings klar, dass Caiuby nicht mehr für den Bundesligisten auflaufen werde. Er habe zuletzt auch kein Gehalt mehr bezogen. Zwischen 2014 und 2018 bestritt Caiuby 113 Pflichtspiele für den FCA, in denen er 13 Treffer erzielte.