Namhafter Transfer : Augsburg holt früheren Juve-Star Lichtsteiner

Augsburg Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den 105-maligen Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner verpflichtet. Der langjährige Juventus-Verteidiger war zuletzt vertragslos und kostet daher keine Ablöse.

Lichtsteiner, der einen Vertrag bis Saisonende erhält, soll der bei den Pleiten im Pokal in Verl (1:2) und in der Liga in Dortmund (1:5) schwachen Augsburger Abwehr Sicherheit verleihen.