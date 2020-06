Frankfurt Augsburgs Trainer Heiko Herrlich ist nach seiner „Skandal“-Äußerung noch einmal glimpflich davongekommen. Wie der DFB am Montagnachmittag mitteilte, hat der verbandseigene Kontrollausschuss von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.

Herrlich hatte am Sonntag nach dem 1:1 (0:0) im Ligaspiel gegen den 1. FC Köln aus Frust über das Handeln von Video-Assistent Guido Winkmann am Sky-Mikrofon gewettert: "Es geht hier darum, die Klasse zu halten. Und da sitzt einer, der 30 Kilometer weg von Köln lebt. Das kann nicht sein, so was ist ein Skandal." Winkmann wohnt im rheinischen Kerken, etwa 85 Kilometer entfernt von Köln.