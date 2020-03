Nach Aus von Schmidt : Ex-Leverkusen-Trainer Heiko Herrlich neuer Augsburg-Coach

Heiko Herrlich wird neuer Trainer des FC Augsburg. Der ehemalige Leverkusen-Coach wird Nachfolger von Martin Schmidt, der am Montag entlassen wurde.

„Wir sind überzeugt mit Heiko Herrlich einen Trainer gefunden zu haben, der optimal zum FCA passt“, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung des Vereins: „Er ist ein absoluter Fachmann, der die Bundesliga als Spieler, aber auch als Trainer kennt. Daher sind wir sicher, dass wir mit Heiko Herrlich wieder in die Erfolgsspur finden werden.“

Reuter wird am Dienstag (11.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz erklären, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist die weitere Saison gestalten will - ob Herrlich schon dabei sein wird, ist noch nicht klar.

Schmidt musste am Montag am Tag nach dem 0:2 beim FC Bayern München und nur elf Monate nach seinem Amtsantritt wieder gehen. Nach einer Serie von sieben Niederlagen in neun Spielen zogen die Verantwortlichen der schlechtesten Rückrundenmannschaft die Konsequenzen. Am Sonntag erwarten die Schwaben den VfL Wolfsburg zum ersten Heimspiel nach der Trennung von Schmidt.