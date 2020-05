Herrlich spricht über Quarantäne-Verstoß : "Ich war naiv, dumm oder doof"

Trainer Heiko Herrlich vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat nach der Rückkehr in den Kreis seines Teams erstmals über seinen Quarantäne-Verstoß gesprochen. Hohn und Spott könne er ertragen.

Der "Zahnpasta-Sünder" kehrte nach zwei negativen Coronatests am Montag zu seinem Team zurück. Seine "richtige" Premiere als FCA-Trainer steht nun am Sonntag (13.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Schalke 04 an, darauf liege nun der Fokus: "Wenn Sie wissen wollen, ob ich noch am Boden liege, mir Blut aus der Nase läuft wie einem angeschlagenen Boxer: Nein! Ich bin in guter Verfassung", versicherte Herrlich.