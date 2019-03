Disput zwischen Gräfe und Doll: Augsburg jubelt, Hannover hadert

Augsburg Hannover kassiert die nächste Niederlage im Liga-Existenzkampf, Augsburg entledigt sich mit dem 3:1 der größten Sorgen. Im Disput zwischen Trainer Doll und Schiedsrichter Gräfe geht es um Regelauslegungen - und den Vorwurf der Arroganz.

Nach der nächsten Pleite von Hannover 96 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga lieferten sich Trainer Thomas Doll und Schiedsrichter Manuel Gräfe einen längeren Disput. Über die eine oder andere Regelauslegung waren sich Coach und Referee nicht einig, irgendwann beendete Doll genervt die „Laberei“. Arrogant fand das Gräfe, was wiederum den Gäste-Trainer störte.

„Das ist schon harter Tobak“, sagte der 96-Coach, dessen Team durch das 1:3 am Samstag beim FC Augsburg den nächsten Rückschlag erlitt. „Da ist ein Trainer, der mit seinem Team um die Liga fightet. Sich dann so gockelig hinzustellen und mich dann der Arroganz zu beschimpfen...“ Man könne ihm Leidenschaft und Emotion vorwerfen, aber keine Arroganz, betonte Doll.

Einen Eintrag in den Spielbericht gab es von Gräfe nicht, schließlich sei es ja keine Beleidigung gewesen, sagte der Unparteiische. „Er meinte, du laberst nur, du laberst nur, das fand ich despektierlich. Man kann ja wenigstens vernünftig miteinander reden“, meinte der Schiedsrichter. „Ich will es nicht höher hängen als es ist, das sind Emotionen. Wenn man absteigt oder gegen den Abstieg kämpft, ist man frustriert.“

So werteten das auch die Gäste. „Augsburg werden wir nicht mehr einholen. Die haben sich wie viele andere auch verabschiedet“, sagte Gäste-Manager Horst Heldt. Bei einem überraschenden Punkt von Schlusslicht 1. FC Nürnberg am Sonntag auswärts gegen Eintracht Frankfurt würden die 96er auf den letzten Tabellenrang zurückfallen. „Dass man sich am Ende des Tages gar nichts für einen vernünftigen Auftritt kaufen kann, ist schon bitter“, sagte Doll.