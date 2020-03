Klassenerhalt „gefährdet“ : Augsburg entlässt Trainer Martin Schmidt

Augsburg Vier von 24 möglichen Punkten nach der Winterpause waren zu wenig: Der FC Augsburg trennt sich von Trainer Martin Schmidt. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Martin Schmidt hat das Unheil schon geahnt. Es sei völlig normal, dass Kritik an ihm aufkomme, wenn die Ergebnisse nicht stimmten, sagte der Trainer von Fußball-Bundesligist FC Augsburg am vergangenen Freitag. Nur drei Tage später war Schmidt seinen Job los - trotz Vertrags bis 2021.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter am Montagnachmittag zur Entlassung des Schweizers, der nur elf Monate im Amt war, doch aufgrund der zuletzt schwachen Bilanz "sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen". Wer auf Schmidt folgen soll, blieb zunächst offen, der FCA lud aber für Dienstag (11.00 Uhr) zu einer Pressekonferenz mit Reuter in die WWK-Arena.

Unter Schmidt hatten die Schwaben seit der Winterpause in acht Ligaspielen nur noch vier Punkte geholt, beim 0:2 am Sonntag bei Bayern München aber wurden sie unter Wert geschlagen. "Es wird immer wieder schwierige Phasen geben, die es zu überstehen gilt. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind", sagte Reuter über die Trennung.