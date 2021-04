Übereinstimmende Medienberichte : Augsburg entlässt Trainer Herrlich - Nachfolger ist ein alter Bekannter

Augsburg Der FC Augsburg hat im Kampf gegen den Abstieg offenbar die Notbremse gezogen und Trainer Heiko Herrlich entlassen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Nachfolger wird demnach ein alter Bekannter.

Zurück in die Zukunft: Mit Ex-Coach Markus Weinzierl will Fußball-Bundesligist FC Augsburg an bessere Zeiten anknüpfen und den drohenden Abstieg unbedingt noch vermeiden. Der 46-Jährige, der zwischen 2012 und 2016 die erfolgreichste Ära des FCA geprägt und den Klub sogar in den Europapokal geführt hatte, soll in den letzten drei Saisonspielen die Wende schaffen. Er tritt nach Informationen mehrerer Medien die Nachfolge von Heiko Herrlich (49) an, den der FCA nach der jüngsten Talfahrt am Montag entließ.