Vorwurf der Körperverletzung : Caiuby erscheint vor Gericht

Augsburg Caiuby vom FC Augsburg soll einen Mann per Kopfstoß schwer verletzt haben. Der Brasilianer muss sich vor Gericht verantworten. Den ersten Prozesstag hatte er geschwänzt.

Der wegen Körperverletzung angeklagte Fußballer Caiuby vom FC Augsburg ist am zweiten Prozesstag persönlich erschienen. Am Donnerstag standen am Amtsgericht Zeugenvernehmungen an. Unter anderen waren Stefan Reuter als Geschäftsführer des Bundesligavereins und Caiubys Teamkollege Sergio Cordova geladen.