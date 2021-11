Saison vorzeitig beendet : Ex-Borusse Strobl erleidet Kreuzbandriss

Augsburg Bittere Nachrichten für Tobias Strobl: Der Ex-Borusse hat zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss erlitten. Für Augsburgs Mittelfeldspieler ist die Saison damit vorzeitig beendet. Was er zu der Hiobsbotschaft sagt.

Bundesligist FC Augsburg muss bis zum Ende der Saison auf Tobias Strobl verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich beim 0:1 der bayerischen Schwaben am vergangenen Samstag in Wolfsburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das teilte der FCA nach „verschiedenen Untersuchungen“ mit.

Der 31-Jährige hatte bereits in seiner Gladbacher Zeit im August 2017 einen Riss des Kreuzbandes sowie des Außenmeniskus im selben Knie erlitten. „Ich habe in der Aktion gleich gemerkt, dass im Knie etwas kaputtgegangen ist“, sagte Strobl jetzt. „Letztlich hofft man immer, dass es doch nicht so schlimm ist. Aber die MRT-Untersuchungen haben meinen Verdacht bestätigt.“