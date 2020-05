Wegen Zahnpaste und Hautcreme : Herrlich verstößt gegen Quarantäne-Regelung und verpasst Augsburg-Debüt

Augsburg Heiko Herrlich musste über zwei Monate auf sein erstes Spiel als Trainer des FC Augsburg warten - nun fällt es für ihn aus. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erzählte er unbekümmert eine Einkaufs-Anekdote und verriet, dass er sich nicht an die Quarantäne-Vorgaben der DFL gehalten hatte.

Herrlich wird das Training am Freitag nicht leiten und auch beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht im Stadion sein. "Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe", wurde Herrlich acht Stunden später in einer Pressemitteilung zitiert: "Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden."