Ein Jahr ohne Job FC Augsburg hofft dennoch auf Neu-Coach Jess Thorup

Mit Jess Thorup hatte kaum jemand gerechnet. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga setzt der FC Augsburg überraschend auf einen Dänen ohne Trainererfahrung in Deutschland oder einer anderen größeren Liga in Europa. Dennoch geben sich die Verantwortlichen der bayerischen Schwaben hoffnungsvoll. „Wir haben in den Gesprächen mit ihm schnell gemerkt, dass Jess sehr gut informiert ist und darauf brennt, in Augsburg und in der Bundesliga zu arbeiten“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll am Sonntagabend nach der Verpflichtung des neuen Übungsleiters.