Nach Mostar-Spiel : Fans zünden in Bosnien das Auto eines Schiedsrichters an

Fans zünden in Bosnien das Auto eines Schiedsrichters an

Sarajevo In Bosnien-Herzegowina kam es zu einem unglaublichen Zwischenfall nach einem Fußballspiel. Fans von Velez Mostar drängten den Schiedsrichter auf der Fahrbahn ab und zündeten dessen Auto an.

In Bosnien und Herzegowina haben Anhänger des Fußball-Erstligisten Velez Mostar das Auto eines Schiedsrichters angezündet. Wie die Polizei mitteilte, kam es nach dem hitzigen Spiel gegen Meister Borac Banja Luka (0:2) am Dienstagabend zu dem Vorfall.

Demnach sei der PKW des Schiedsrichters Sabrija Topalovic und dessen Assistenten auf dem Rückweg nach Sarajevo von den Mostar-Anhängern in einem Tunnel abgedrängt und zum Stopp gezwungen worden. Insgesamt befanden sich nach Polizei-Angaben vier Personen in dem Auto der Tatverdächtigen.

"Nachdem das Auto beschädigt wurde, warfen die Personen eine brennende Fackel in den Wagen. Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus in Jablanica eingeliefert", teilte die Polizei der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Die verdächtigen Personen werden weiterhin gesucht.