WM 2034, Reform-Kritik, Fifa Der DFB hat die Wünsche der Fans nicht verstanden

Zumindest peinlich sind die Wortbeiträge seines ersten Stellvertreters im Verband zu Reformen, die eben dieser Verband auf den Weg gebracht hat. Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Fußball-Liga und Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund, polterte beim Unternehmertag in Essen in guter, alter Stammtischmanier. Er kommentierte die Absicht des Verbands, künftig bei den ganz kleinen Fußballern andere Spielformen einzuführen und Tabellen abzuschaffen so: „Es gab die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft. Unfassbar, ein grundsätzlich falscher Ansatz.“ Ein echter Schenkelklopfer.