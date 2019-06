Während Länderspiel : Familie von Spanien-Star von Bewaffneten überfallen

Madrid Er war für sein Land im Einsatz, seine Nächsten erlebten währenddessen einen Albtraum. Die Familie von Spanien-Star Alvaro Morata ist von bewaffneten Männern ausgeraubt worden.

Die Familie des spanischen Fußball-Nationalstürmers Álvaro Morata ist während des Länderspiels der „La Roja“ auf den Färöern im eigenen Haus überfallen worden. Als der Profi von Atlético Madrid am Freitagabend im fernen Nordatlatik auf Torejagd ging und einen 4:1-Sieg feierte, drangen mehrere bewaffnete Männer in sein Haus im Nobelviertel Mirasierra bei Madrid ein, wie die Zeitung „AS“ und andere spanische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Zu dem Zeitpunkt seien Moratas Ehefrau Alice und die beiden elf Monate alten Zwillinge des Paares, Alessandro und Leonardo, im Haus gewesen.