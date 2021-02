„Wer würde das aushalten?“ : Lahm rät aktiven Fußballern vom Coming-out ab

Philipp Lahm hält es für keine gute Idee, wenn sich homosexuelle Fußballern während der aktiven Karriere outen. Es möge Städte und Vereine geben, wo solch ein Coming-out eher möglich wäre als anderswo, schreibt der Ex-Weltmeister in seinem neuen Buch.

Der frühere Nationalspieler Philipp Lahm würde auch in der heutigen Zeit einem homosexuellen Fußballprofi vom Coming-out in der Öffentlichkeit abraten. "Die Verantwortung wäre mir zu groß", schrieb der Weltmeister-Kapitän von 2014 in seinem neuen Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs", aus dem die Bild vorab zitierte. Gegenwärtig seien "die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davonzukommen", meinte Lahm (37).