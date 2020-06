Ex-Leverkusener Henrichs kämpft gegen Rassismus : „Wir dürfen nicht aufhören!“

München Benjamin Henrichs kennt das Gefühl nur zu gut, wegen seiner Hautfarbe beleidigt oder beschimpft zu werden. Der 23-Jährige will nicht länger „Opfer“ sein. Der Ex-Leverkusener erhebt daher im Kampf gegen Rassismus seine Stimme - und geht sogar auf die Straße.

In der Stimme von Benjamin Henrichs liegt über Jahre aufgestaute Wut. "Say his name!", brüllt der Fußball-Profi auf einer Anti-Rassismus-Demo immer wieder, "sagt seinen Namen!". Und seine Mitstreiter, neben ihm Schwester Tabea und Mama Phyllis, folgen der Aufforderung: "George Floyd!"