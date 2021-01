Sorge um 84-Jährigen : Ex-Fifa-Präsident Blatter im Krankenhaus

Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der langjährige Fifa-Präsident Joseph Blatter ist am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Einem Medienbericht zufolge soll der Zustand des 84-Jährigen ernst sein, in Lebensgefahr schwebe er allerdings nicht.

Der frühere Fifa-Präsident Joseph S. Blatter (84) liegt mit offenbar schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen im Krankenhaus. "Mein Vater ist im Spital. Es geht ihm jeden Tag besser. Aber er braucht Zeit und Ruhe", sagte seine Tochter Corinne der Schweizer Zeitung „Blick“, ohne Details zu nennen. Der „Blick“ nannte die Lage ernst, aber nicht lebensbedrohlich.

Der Schweizer Blatter hatte 2015 nach 17 Jahren an der Spitze des Fußball-Weltverbandes seinen Rücktritt angekündigt, vorausgegangen war eine Sperre durch die hauseigene Ethikkommission. Blatter blieb bis Februar 2016 im Amt, ihm folgte Gianni Infantino. Ebenfalls 2016 unterzog sich Blatter einer Hautkrebs-Operation.

(dpa/sid)