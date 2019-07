Außergerichtliche Einigung : Ex-DFB-Präsident Grindel kehrt nicht zum ZDF zurück

Mainz Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel und das ZDF haben sich außergerichtlich geeinigt. Ein möglicher Rechtsstreit um die Frage, ob der 57-Jährige zum öffentlich-rechtlichen Sender zurückkehren könnte, ist damit abgewendet.

Der studierte Jurist und Journalist war beim ZDF beschäftigt, bevor er für die CDU in den Bundestag gewählt wurde. Grindel wechselte 2016 an die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes. Anfang April trat er zurück. Danach hatte das ZDF zunächst mitgeteilt, Grindel habe ein im Abgeordnetengesetz geregeltes gesetzliches Rückkehrrecht. Der Sender gab anschließend eine Prüfung des Rechtsanspruchs in Auftrag. Die Juristen kamen zu der Einschätzung, für Grindel gelte kein Rückkehrrecht.