Interview mit Ewald Lienen : „Wir sind eine Jammer-Nation geworden“

Ewald Lienen. Foto: picture alliance / Peter Böhmer/Peter Böhmer

Hamburg Der langährige Bundesligaprofi und Trainer über seine Rolle als Querdenker und Prinzipien im Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder

Er war der legendäre Linksaußen von Borussia Mönchengladbach, er gilt als Querdenker und unbequemer Geist im deutschen Fußball. Und er hat eine außergewöhnliche Fußballer- und Trainer-Karriere (unter anderem beim MSV Duisburg und zuletzt bei St. Pauli) hingelegt. All das beschreibt Ewald Lienen jetzt in seiner Autobiografie „Ich war schon immer ein Rebell“ (Piper, 432 Seiten, 22 Euro). Dem 65-Jährigen ist es stets um mehr gegangen: nämlich auch um Werte und um Menschlichkeit im oftmals gnadenlosen Profi-Fußball.

Haben Sie mit der Arbeit an Ihrer Autobiografie etwas Neues über sich erfahren?

Lienen Na ja, das Leben geht manchmal so schnell dahin, dass die Arbeit am Buch jetzt die Gelegenheit geboten hat, über manches etwas genauer nachzudenken. Ich habe für mich ein klareres Bild von dem bekommen, was ich erlebt habe.

Sie gehörten immer zu den Fußballern, die das, was sie taten, reflektierten. Was ist dieser Fußball eigentlich? Ist er am Ende mehr als nur ein Spiel?

Lienen Vor allem sollte man den Fußball nicht überhöhen. Als junger Mensch geht man nicht durchs Leben und überdenkt alles 47-mal. Man trifft auch viele emotionale Entscheidungen. Der Fußball ist immer Teil meines Lebens gewesen und auch geblieben, auch wenn ich manchmal etwas anderes gewollt habe. Und in allen Lebensphasen hat der Fußball mir sehr viel gegeben.

Gab es auch das Eine oder Andere, was Ihnen nicht so gut gefallen hat?

Lienen Es gibt in jedem Beruf Dinge, die nicht so schön sind. Aber das, was einen stört, kann man auch zu ändern versuchen. Wichtig ist doch: Jeder Mensch muss eine Leidenschaft, eine Passion haben. Und wenn er die nicht hat, dann fehlt etwas im Leben. Man muss auch das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln, und das nicht nur in seinen Fähigkeiten, sondern besonders charakterlich. Ich bin davon überzeugt, dass das letztlich das Leben ausmacht. Mich stört einfach, wie sich heutzutage manches entwickelt: wie wenig Stellenwert die Familie noch hat, wie viele Menschen im Beruf keine Befriedigung mehr finden und zu Ersatzbefriedigungen greifen und dann irgendeinen Kick brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein.

Was hätten Sie in Ihrem eigenen Leben denn lieber anders gemacht?

Lienen Ich glaube, dass eine solche Rückschau nichts bringt. Man trifft alle Entscheidungen immer aus der jeweiligen Situation heraus und mit den Erfahrungen, die man bis zur damaligen Zeit gemacht hat. Ob etwa meine Entscheidung als Spieler, nichts mit dem DFB zu tun haben zu wollen, richtig oder falsch war? Keine Ahnung. Es war einfach mein Gefühl und meine Meinung damals. Grundsätzlich bin ich nie so durchs Leben gegangen: Ich habe nie mit meinen Entscheidungen gehadert, habe mich nie beschwert. Aber ich habe immer versucht, das Beste aus den Umständen und aus meinem Leben zu machen.

Kann das auch für andere Menschen gültig sein?

Lienen Ich glaube schon. Wir sind ja mittlerweile so eine Jammer-Nation geworden. Wir jammern und klagen gerne über alles Mögliche, aber nicht immer über die Dinge, über die man wirklich streiten sollte.

Welche Dinge wären das? Der Klimawandel? Die Gesellschaft?

Lienen Ja, zum Beispiel. Obwohl man sich nicht immer nur die großen Ziele setzen muss. Für mich gehört auch die eigene Familie dazu, der Partner, die Kinder und Freunde. Da passiert doch das Leben. Es macht doch keinen Sinn, sich immer nur über die große Politik Gedanken zu machen und persönlich unglücklich zu sein. Das Glück entsteht nämlich nicht erst dadurch, dass wir den Klimawandel wieder in den Griff kriegen. Jeder muss über die allgemeinen, existentiellen Fragen hinaus entscheiden, was für ihn wichtig ist. Wissen Sie, es gibt Prinzipien im Leben, an die man sich halten sollte. Dann kann man auch zu sich und zu einem glücklichen Leben finden. Leider nehmen viele Menschen solche Prinzipien als wichtige Werte gar nicht wahr.

Diese Prinzipien sind für Sie maßgeblich…

Lienen Natürlich. Sie sind aber nicht nur wichtig für mein Leben, sondern auch für das Leben aller Menschen, weil es universelle, also allgemeingültige und unabänderliche Lebensprinzipien sind, an denen man seine Werte orientieren sollte. Und ich habe versucht, diese auch weiterzugeben, an meine Kinder, die Spieler, an das Arbeitsumfeld. Mir ging es nie darum, nur zu sagen: Wir wollen jetzt das nächste Spiel unbedingt gewinnen. Oder: Ich gehe nur zur Arbeit, um ausreichend Geld zu verdienen. Das Leben ist doch viel mehr. Es geht darum, sich selbst wohl zu fühlen, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen.

Info Bei Borussia und MSV als Spieler und Trainer Geboren am 28. November 1953 Stationen als Spieler Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach, MSV Duisburg Stationen als Trainer MSV Duisburg, Hansa Rostock, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Hannover 96, Panionios Athen, TSV 1860 München, Olympiakos Piräus, Arminia Bielefeld, AEK Athen, Otelul Galati, FC St. Pauli

Welche Grundprinzipien sind das für Sie – als eine Art Kompass fürs Leben?

Lienen Es sind Lebensprinzipien wie Gerechtigkeit und Fairness, gegenseitiges Vertrauen, Integrität und Ehrlichkeit, Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen, Demut und Dankbarkeit, anderen Menschen zu dienen, die Gesetze von Wachstum und Ernte zu berücksichtigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es äußerst hilfreich für die eigene Zufriedenheit ist, im Einklang mit diesen Prinzipien zu leben und zu arbeiten. Und gesund zu leben, auf seine Ernährung zu achten und sich zu bewegen. Allein das verlieren wir zunehmend aus dem Blick. Sportlich und gesund zu sein, bringt schon so viel Lebenszufriedenheit und Glück mit sich, etwas, das viele Menschen heute gar nicht mehr kennen und erleben. Respektvoll mit anderen Menschen umzugehen, bedeutet auch, andere so zu behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Man kann doch nicht durchs Leben gehen und glauben, ungestraft eine Schneise der Verwüstung zurück lassen zu können! Unsere Welt enthält immer noch zu viel Korruption, Hinterhältigkeit und Gewalt – und das müssen wir ändern.

Was ist noch wichtig im Leben?

Lienen Zum Beispiel herauszufinden, wofür ich brenne? Was ist meine Leidenschaft? Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wofür sie motiviert sind. Wenn ich nicht zufrieden abends nach Hause gehe, sondern nur irgendeinen Job mache, um ausreichend Geld zu verdienen, dann ist das kein wirkliches Leben!

Haben Sie mit Ihrem Auftreten und Ihren Protesten das Gesicht des Fußballs in Deutschland verändert?

Lienen Das wäre wirklich übertrieben. Ich habe sicherlich meinen Beitrag geleistet. Ich habe in meiner Karriere aber auch viele andere Menschen im Fußball gesehen und kennengelernt, die zwar nicht den Schritt an die Öffentlichkeit gemacht haben wie ich, sich aber auch über Politik Gedanken machten und sich sozial engagierten. Dieser Schritt in die Öffentlichkeit war vielleicht ungewöhnlich. Aber ich bin damals aufgetreten, weil mich viele Dinge wahnsinnig gestört haben. Und habe meine Popularität als Fußballprofi einfach genutzt, um auf diese Dinge aufmerksam zu machen. 15 Unterschriften gegen Berufsverbote haben dann bereits ein halbes Erdbeben in der Medienlandschaft ausgelöst. Und natürlich auch unser Beitrag als Sportler zur damaligen weltweiten Friedensbewegung.

Sie bezeichnen sich schon im Titel als einen „Rebellen“. Wie wird man ein Rebell?

Lienen Das Wort „Rebell“ soll gar nicht mit einem negativen Beigeschmack verstanden werden, sondern als jemand, der sich zurecht gegen etwas auflehnt und sich dafür einsetzt, dass es verändert wird. Ungerechtigkeiten, Gewalt und Kriege zum Beispiel haben mich von frühester Jugend an im übertragenen Sinn ‚auf die Barrikaden‘ und später dazu gebracht, mich für etwas Anderes einzusetzen.

Gleich am Anfang Ihres Buches sprechen Sie das spektakuläre Foul vom Werder-Spieler Norbert Siegmann an, der Ihnen 1981 mit seinen Stollen den Oberschenkel auf einer Länge von 25 Zentimetern aufgeschlitzt hat und Sie dann mit der klaffenden Wunde auf Werder-Trainer Otto Rehagel losstürmten …

Lienen Viele Menschen verbinden das einfach mit mir. Auf dieses Foul bin ich bisher schon drei bis vier Mal angesprochen worden – aber täglich. Allein deshalb ist es ein Fakt in meinem Leben geworden. Mir ist es wichtig zu erzählen, dass es nicht um Otto Rehagel oder Norbert Siegmann gegangen ist, sondern um die Strukturen, die dahinter standen: nämlich der unbedingte Wille, rücksichtslos und mit allen Mitteln zu gewinnen. Dieses Foul ist ein ständiger Begleiter in meinem Leben. Ich kam mir damals vor wie in einem Schlachthaus. Und viele Menschen haben später daran bewegend und klug Anteil genommen. Ich bin ja ein großer Sammler und habe etliche Aktenordner voll mit Dutzenden von Briefen von Leuten, die sich Gedanken über die Szene gemacht haben. Natürlich habe ich auch mit Otto Rehagel und Norbert Siegmann schon zigmal darüber gesprochen; alles ist aufgearbeitet und geklärt.

Wie bewerten Sie die Krise beim Deutschen Fußball-Bund? Was müsste dringend getan werden?