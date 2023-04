Zwölf Spiele ohne Niederlage Alonso macht aus Bayer einen Titelkandidaten

„Am Anfang war es nicht einfach“, sagte Alonso. „Es ist immer eine Entwicklung. Wir sind zufrieden, dass wir die Stimmung in der Mannschaft verändern konnten und jetzt in dieser Position sind – in der Liga und in Europa.“ Er verwies auf die hohe Qualität im Kader und auf die Tatsache, dass es bei den Profis vor allem im Kopf stimmen müsse. „Wir haben im Moment eine gute Verbindung aus Qualität und Mentalität. So haben wir es bis hierhin geschafft – und wir wollen mehr“, betonte der ehemalige Weltklassespieler mit einem schelmischen, aber vor allem entschlossenen Lächeln.