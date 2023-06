„Verdammte Schande“ Mourinho wieder mal ein schlechter Verlierer

Es ging schon auf 02.00 Uhr morgens zu, da erspähte Jose Mourinho im Parkhaus der Puskas-Arena von Budapest „seinen“ Hauptschuldigen an seiner ersten Niederlage in einem europäischen Endspiel. Und wie schon so oft in seiner sportlich erfolgreichen Karriere verlor der Trainer der AS Rom die Selbstkontrolle und pöbelte Schiedsrichter Anthony Taylor unflätig an.