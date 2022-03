Kostic und Kamada treffen für die Eintracht : Frankfurt gelingt Überraschung bei Betis Sevilla

Sevilla Eintracht Frankfurt hat sich eine perfekte Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League geschaffen. Gegen den Tabellendritten der spanischen La Liga gewinnt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mit 2:1 – und kann sich sogar einen verschossenen Elfmeter leisten.

Mit einem mutigen Auftritt hat Eintracht Frankfurt Kurs auf das Viertelfinale in der Europa League genommen. Der hessische Fußball-Bundesligist gewann am Mittwoch das Hinspiel im Achtelfinale bei Betis Sevilla mit 2:1 (2:1) und hat damit im Rückspiel in der kommenden Woche beste Chancen auf das Weiterkommen. Filip Kostic in der 14. Minute und Daichi Kamada (32.) erzielten vor 36.574 Zuschauern, darunter einige Tausend Eintracht-Anhänger, die Tore für das im laufenden Wettbewerb weiter ungeschlagene Team von Trainer Oliver Glasner.