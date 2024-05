Endspiel 2027 Frankfurt trägt Finale der Europa League aus

Das Finale der Europa League im Jahr 2027 findet in Frankfurt am Main statt. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch in Dublin bekannt. Zum dritten Mal nach der Premieren-Saison 2009/2010 mit dem Endspiel in Hamburg und 2020 in Köln steigt damit ein Europa-League-Finale in einem deutschen Stadion.