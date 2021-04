Trotz Zuschauerverbots : Flitzer bei Europa-League-Spiel von Manchester United

Granada Im Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester United und dem FC Granada lief am Donnerstagabend plötzlich ein nackter Mann quer über das Spielfeld. Wie der Flitzer trotz Zuschauerverbots in das Stadion und auf das Spielfeld gelangte, war zunächst unbekannt.

Beim Geisterspiel des FC Granada gegen Manchester United in der Europa League schien es für einen Augenblick so, als sei den Fußball-Profis tatsächlich ein Geist erschienen. In der sechsten Minute des Viertelfinal-Hinspiels lief am Donnerstagabend plötzlich ein nackter Mann quer über das Spielfeld. Polizisten fingen ihn nach wenigen Sekunden ein und führten ihn ab. Im Fernsehen war das nicht zu sehen. Stattdessen wurde die ganze Zeit Manchesters Stürmerstar Marcus Rashford gezeigt.