Hier die Partien in der Übersicht:

BAYER LEVERKUSEN - FC Porto

EINTRACHT FRANKFURT - Red Bull Salzburg

VFL WOLFSBURG - Malmö FF

Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona

Sporting Lissabon - Istanbul Başakşehir

FC Getafe - Ajax Amsterdam

FC Kopenhagen - Celtic Glasgow

APOEL Nikosia - FC Basel

CfR Cluj - FC Sevilla

Olympiakos Piräus - FC Arsenal

AZ Alkmaar - Linzer ASK

FC Brügge - Manchester United

Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand

Schachtjor Donezk - Benfica Lissabon

AS Rom - AA Gent

Glasgow Rangers - Sporting Braga



Termine:

Die Hinspiele finden am am 20. Februar statt, die Rückspiele eine Woche später am 27. Februar.