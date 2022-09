Niederlage gegen Saint-Gilloise : Enttäuschender Europa-League-Start für Union

Berlin Die Vorfreude war riesig: Es war die Europa-League-Premiere für Union Berlin in der Alten Försterei. Gegen den belgischen Vizemeister tun sich die Berliner aber schwer und müssen die erste Enttäuschung der Saison hinnehmen.

Die emotionale Europa-League-Premiere im Stadion An der Alten Försterei hat für Union Berlin mit einer sportlichen Enttäuschung geendet. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor nach einer besonders in der ersten Hälfte schwachen Leistung am Donnerstagabend zum Auftakt der Gruppenphase 0:1 (0:1) gegen den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise. Vor 21 512 Zuschauern schoss Senne Lynen (39. Minute.) die Gäste zum Sieg. Vor dem Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) kassierten die Eisernen damit die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison.

Es war nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München am Wochenende eigentlich der nächste Festtag für die Berliner geplant. Anders als in der Vorsaison in der Europa Conference League müssen sie in dieser Spielzeit nicht ins Olympiastadion ausweichen, sondern dürfen in ihrem eigenen Stadion spielen. „Wir brauchen die Alte Försterei wie die Luft zum Leben“ und „Fußball, wo er hingehört“, hieß es auf großen Bannern des Anhangs. Pünktlich zum Anpfiff hatten auch die massiven Regenfälle in der Hauptstadt sich beruhigt. Sportlich lief es aber nicht. Und zudem sah Sven Michel (96.) Rot.