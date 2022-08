Analysen im Free-TV : Matthäus als Europacup-Experte bei RTL

Köln Bisher arbeitete Lothar Matthäus für RTL vor allem bei Spielen der Nationalmannschaft als Experte. Künftig soll der Rekordnationalspieler auch bei den Europapokal-Übertragungen die Spiele analysieren.

RTL hält die TV-Rechte an den Übertragungen von der Europa League und der Conference League. Beginnend am 8. September werden RTL oder Nitro an jedem Spieltag jeweils eine Highlight-Begegnung mit deutscher Beteiligung im Free-TV übertragen. Den Anfang macht die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam aus Aserbaidschan bei RTL.