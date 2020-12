Europa League : TSG Hoffenheim siegt souverän – PSV ohne Götze Gruppensieger

Die TSG Hoffenheim bejubelt einen Treffer von Maximilian Beier (m.). Foto: dpa/Uwe Anspach

Köln Die TSG Hoffenheim hat ihr letztes Gruppenspiel gegen Gent probmelos gewonnen, Gruppensieger ware sie sowieso schon. Der PSV Eindhoven sicherte sich auch ohne Mario Götze den ersten Platz. Selbiges gelang dem SSC Neapel im ersten Spiel im umbenannten Maradona-Stadion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die TSG Hoffenheim hat ihre starke Vorrunde in der Europa League gekrönt. Der ungeschlagene Fußball-Bundesligist gewann das abschließende Spiel 4:1 (2:0) gegen KAA Gent. Nach vier Siegen und einem Unentschieden zuvor hatten die Kraichgauer den Gruppensieg schon vor dem Anpfiff in der Tasche, der erste Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs war bereits perfekt.

Maximilian Beier (21. und 49.), Robert Skov (26.) sowie Andrej Kramaric (64.) trafen vor dem Gegentreffer durch Nurio Fortuna (81.) für die Hoffenheimer, die nun gespannt auf die Auslosung der Zwischenrunde am Montag schauen. Fortgesetzt wird der Wettbewerb im Februar des kommenden Jahres.

Lesen Sie auch 4:0 gegen Slavia Prag : Bayer sichert sich mühelos den Gruppensieg

Ohne Ex-Weltmeister Mario Götze ist der niederländische Fußball-Erstligist PSV Eindhoven in der Europa League als Gruppensieger in die Zwischenrunde eingezogen. Das Team des deutschen Trainers Roger Schmidt fing mit Nationalspieler Philipp Max den spanischen Rivalen FC Granada am sechsten und letzten Vorrundenspieltag in der Gruppe E durch ein 4:0 (1:0) gegen Omonia Nikosia noch ab.

Weniger Glück hatten Nationalspieler Luca Waldschmidt und der Ex-Dortmunder Julian Weigl mit Benfica Lissabon. Die schon für die K.o.-Phase qualifizierten Portugiesen hatten in der Gruppe D unabhängig von ihrem 2:2 (1:1) bei Standard Lüttich durch den 2:0 (1:0)-Erfolg der Glasgow Rangers bei Lech Posen keine Chance mehr auf den Gruppensieg und mussten sich hinter den Schotten einreihen.

Der SSC Neapel feierte im ersten Spiel in seinem umbenannten Diego-Maradona-Stadion den Sieg in der Gruppe F. Dazu reichte den Italienern gegen Real Sociedad San Sebastian ein 1:1 (1:0). Die Spanier können ebenfalls international überwintern.

In der Gruppe A qualifizierte sich Molde FK durch ein 2:2 (1:1) im "Endspiel" bei Rapid Wien als Zweiter hinter dem FC Arsenal für die Zwischenrunde. Die Gunners, die schon vor dem letzten Vorrundenspiel als Gruppensieger festgestanden hatten, gewannen mit Götzes Weltmeister-Kollege Shkodran Mustafi beim FC Dundalk 4:2 (2:1). In der Gruppe B hielten die Young Boys Bern im Showdown um den zweiten Platz CFR Cluj durch einen Doppelschlag in der turbulenten Nachspielzeit, in der drei Rote Karten verhängt wurden, mit 2:1 (0:0) in Schach.

Tottenham Hotspur sicherte sich Platz eins in der Gruppe J durch ein abschließendes 2:0 (0:0) gegen Royal Antwerpen. Gleiches gelang dem AC Mailand in der Gruppe H durch ein 1:0 (1:0) bei Sparta Prag.

Leicester City schloss die Gruppe G durch ein 2:0 (2:0) gegen AEK Athen punktgleich mit Sporting Braga (2:0 gegen Sorja Luhansk) als Erster vor den Portugiesen ab. In der Staffel K sicherte sich der Wolfsberger AC den Einzug in die nächste Runde als Gruppenzweiter durch ein 1:0 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam.

In der Gruppe B hielten die Young Boys Bern im Showdown um den zweiten Platz CFR Cluj durch einen Doppelschlag in der turbulenten Nachspielzeit, in der drei Rote Karten verhängt wurden, mit 2:1 (0:0) in Schach. Ausgelost wird die Zwischenrunde am Montag (13.00 Uhr) in Nyon.

(stj/sid)