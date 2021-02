Europa League : Hoffenheims Hinspiel gegen Molde in Spanien statt in Norwegen

Hoffenheims Sargis Adamyan (l) und Melayro Bogarde. Foto: dpa/Uwe Anspach

Sinsheim Die TSG Hoffenheim wird ihr Auswärtsspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen Molde FK nicht in Norwegen sondern in Spanien absolvieren. Grund sind die Einreisebeschränkungen im Land des Gastgebers.

Das Europa-League-Hinspiel des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gegen Molde FK findet wegen der norwegischen Corona-Regelungen in Spanien statt. Die Begegnung werde aufgrund von Norwegens geschlossenen Grenzen und Quarantänebestimmungen am 18. Februar um 21.00 Uhr Ortszeit im Stadion des FC Villarreal ausgetragen, teilte der norwegische Verein am Montag mit.

Norwegen hatte seine Grenzen Ende Januar für praktisch alle Menschen geschlossen, die nicht im Land wohnen. Ausnahmen davon gibt es nur wenige, für Spitzensportler nicht. Die Maßnahme gilt seit dem 29. Januar und vorläufig für 14 Tage. Inwieweit sie verlängert wird, ist noch unklar.

Das Rückspiel ist für den 25. Februar in Sinsheim angesetzt. Hoffenheim hat erstmals in seiner Clubgeschichte die K.o.-Runde in der Europa League erreicht, schwächelt aber derzeit in der Bundesliga als Tabellenzwölfter. Die neue Saison in der norwegischen Eliteserien beginnt erst Anfang April. Molde - Ex-Club von BVB-Stürmer Erling Haaland - war vergangenes Jahr Ligazweiter geworden.

(old/dpa)