Fans zünden Knallkörper und Rauchbomen: Spannungen vor dem Spiel Lazio gegen Frankfurt in Rom

Spannungen vor dem Spiel Lazio gegen Frankfurt in Rom

Rom Unmittelbar vor dem Europa-League-Spiel zwischen Lazio Rom und Eintracht Frankfurt ist es zu Spannungen zwischen den Fußballfans gekommen. Rauchbomben und Knallkörper wurden gezündet, ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Fünf Eintracht-Fans seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag in Rom. Einige deutsche Fans hätten sich am Olympiastadion dem Zugang der Lazio-Fans genähert. Als die Polizei sie aufhalten wollte, seien Rauchbomben und Knallkörper geflogen. Es sei unklar, ob es Verletzte gebe, sagte der Sprecher.