Überragender Di Maria Freiburg mit knapper Niederlage bei Juventus Turin

Für den Traum vom Weiterkommen in der Europa League muss Freiburg im zweiten Duell nun auf einen großen Sieg hoffen. Vor allem der überragende Angel Di Maria erwies sich als eine Nummer zu groß für die Breisgauer. Der argentinische Weltmeister lenkte das Spiel der „Alten Dame“ und traf kurz nach dem Seitenwechsel vor 37.474 Zuschauern per Kopf (53.). Das Rückspiel findet am 16. März (18.45 Uhr/RTL+) im Europa-Park Stadion in Freiburg statt.