Europa League : Freiburg beeindruckend souverän – Union Berlin verliert erneut

Michael Gregoritsch bejubelt einen Treffer in Piräus. Foto: AP/Thanassis Stavrakis

Piräus Mit einem souveränen Auftritt in Piräus gewann der SC Freiburg verdientermaßen auch sein zweites Spiel in der Europa League. Union Berlin kassierte dagegen in Braga die nächste Niederlage.

Olympiakos Piräus - SC Freiburg 0:3 (0:2)

Christian Streich herzte seine Profis um Matchwinner Michael Gregoritsch, die mitgereisten Fans feierten das nächste Ausrufezeichen im Hexenkessel: Der beeindruckend souveräne SC Freiburg reitet auch in der Europa League weiter auf der Erfolgswelle. Im stimmungsvollen Duell beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus setzte sich der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga im Stile einer Spitzenmannschaft mit 3:0 (2:0) durch und schob sich damit in eine ausgezeichnete Position im Kampf ums Weiterkommen.

Nicolas Höfler (5.) und Gregoritsch (25./53.) trafen im Karaiskakis-Stadion für das Team von Trainer Streich und sorgten nach dem Zittersieg zum Auftakt gegen Aserbaidschans Meister Qarabag Agdam (2:1) für einen Traumstart in die Gruppenphase. Auf die Breisgauer, die Gruppe G mit der Maximalausbeute von sechs Punkten anführen, wartet nun der Doppelpack gegen den FC Nantes, zunächst steht das Heimspiel am 6. Oktober an.

„Insgesamt eine gute Leistung der Mannschaft, sehr diszipliniert. Und am Ende dann verdient gewonnen“, sagte Streich: „Wir haben schon gewusst, dass Olympiakos unter Druck steht. Wir haben uns entschieden, ganz früh draufzugehen. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht.“

Sporting Braga - 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)

National top, in Europa ein Flop: Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin hat auch am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase enttäuscht und wartet weiter auf die ersten Punkte. Beim portugiesischen Spitzenklub Sporting Braga verlor das Team von Trainer Urs Fischer unglücklich 0:1 (0:0) und machte damit seinen internationalen Fehlstart perfekt.

Der in der Liga noch ungeschlagene Überraschungsspitzenreiter hatte bereits vor einer Woche gegen Royale Union Saint-Gilloise (0:1) enttäuscht. Vitor Oliveira (77.) traf spät für Sporting, das in der Primeira Liga ebenfalls noch unbesiegt ist.

Damit steht Union im Kampf um das Überwintern im Europapokal unter Druck, am 6. Oktober ist bei Malmö FF ein Sieg fast schon Pflicht. In der Liga geht es am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg weiter.

(sid/stja)